Сенат США решил искать причину популярности Путина в русской литературе

Америке по-прежнему не дает покоя популярность российского президента Владимира Путина среди своего народа. При этом они, похоже, решили непременно разгадать эту загадку.

Как заявил сенатор-демократ Бен Кардин, крайне необходимо прийти к пониманию русской культуры, что позволит узнать причину популярности Путина. В связи с этим он распорядился усилить программы по изучению русской литературы и языка. Также он уточнил, что надо больше уделять внимания подготовке специалистов, которые занимаются данными направлениями, сообщает деловая газета «Взгляд».

Кстати, ранее Кардин сообщал, что готовится ответ на действия России на территории Украины и Сирии, а также на вмешательство РФ в президентские выборы, которые прошли в США.