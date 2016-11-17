Обама заявил о доказательствах причастности России к кибератакам на США

Барак Обама снова вернулся к теме кибератак, которым подверглись политические силы Америки. Первые лица США уже не раз обвиняли в них Россию. На этот раз во время пресс-конференции в Берлине Барак Обама заявил, что обладает доказательствами причастности РФ к «взломам».

При этом американский лидер также сообщил, что такое якобы не является новым для России. Напомним, что ранее госсекретарь США Джон Керри говорил, что Америка ответит на кибератаки. В России тогда очень жестко отреагировали на подобное заявление, сообщив, что должны будут принять защитные меры.

Владимир Путин же отмечал, что впервые на таком высоком уровне Америка признается, что занимается подобными вещами. Также президент России уточнял, что подобные заявления противоречат международным нормам.