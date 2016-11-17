Последствия розыгрыша, которому подверг украинского президента пранкер Вован, продолжают набирать обороты. Ранее «АН-онлайн» уже сообщали, что в Верховной Раде предложили Петру Порошенко наказать подчиненных, которые допустили случившееся. Теперь же, похоже, нашли новых крайних.

Как сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, без сотрудников МИД Киргизии тут дело не обошлось. Мол, это они предоставили контактные телефоны. При этом Цеголко сослался на расследование, которое якобы было проведено, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Порошенко отметил, что после произошедшего МИД Киргизии не отвечал на звонки представителей Украины. Также он убежден, что за розыгрышем непременно стоит Россия.