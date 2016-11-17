Обама призвал Трампа дать отпор России

Барак Обама дал совет своему преемнику на посту президента США Дональду Трампу, как строить отношения с Россией. По словам Обамы, с РФ нужно сотрудничать, но в случае необходимости давать ей отпор.

С таким заявлением американский лидер выступил в ходе своего визита в ФРГ. Обама отметил, что новый президент Соединенных Штатов должен взаимодействовать с Москвой, если хочет решить мировые проблемы. Однако Трампу надо быть готовым к противостоянию с Россией в тех случаях, когда она нарушает международное право. Также Обама высказался за продление санкций в отношении РФ, поскольку ситуация в Донбассе остается напряженной.

Ранее в четверг «АН-онлайн» сообщили подробности состоявшегося в начале текущей недели телефонного разговора Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сошлись во мнении, что отношения двух стран находятся на крайне низком уровне.

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