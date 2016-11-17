СМИ: разочарованная в мужчинах Анджелина Джоли переключилась на женщин

Поклонникам Анджелины Джоли, следящим за ее перипетиями ее развода с Брэддом Питтом, не дает покоя вопрос, кто будет следующим избранником знаменитой актрисы. Тем временем некоторые СМИ сообщают, что Джоли может остановить свой выбор на избраннице.

Так, издание Radar Online сообщает, что звезда окончательно разочаровалась в представителях мужского пола и намерена встречаться исключительно с женщинами. Анонимный источник в окружении Джоли рассказал изданию, что актриса возобновила свое общение с моделью Дженни Шимицу, с которой у нее были отношения около двадцати лет назад. Издание отмечает, что Шимицу была не единственной женщиной в жизни Джоли, однако роман с ней продлился дольше, чем с остальными.

В статье также упоминается, что окружение Джоли вовсе не удивлено ее решением вернуться к однополым отношениям - наоборот, многие высказывали недоумение, что их с Питтом брак продлился так долго.

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