Депутат Верховной Рады: беседа Порошенко с пранкером Вованом - мировой позор

Ранее «АН-онлайн» уже рассказывали о розыгрыше, которому подверг лидера «незалежной» пранкер Вован. Он позвонил Петру Порошенко, представившись президентом Киргизии. Сообщается, что украинский лидер весьма обрадовался такому событию. В итоге между собеседниками состоялся разговор, в ходе которого обсуждались взаимоотношения двух стран.

Сообщение о розыгрыше всколыхнули Интернет. Отреагировали и в Верховной Раде Украины. Депутат Сергей Лещенко призвал Порошенко наказать своих подчиненных, которые допустили происшествие, ставшее мировым позором, передает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что после беседы на сайте Петра Порошенко появилась информация о состоявшихся переговорах. В самой Киргизии опровергли данное сообщение, сразу догадавшись, что над Порошенко пошутили.