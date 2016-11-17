Нацразведка США теряет голову

Джеймс Клэппер, известный своими антироссийскими высказываниями, подал в отставку. Место директора национальной разведки США он занимал с 2010 года, ему 75 лет. Однако причиной уйти на отдых стал не преклонный возраст.

В конце октября Клэппер заявил, что причина разногласий США и России кроется в желании президента РФ Владимира Путина видеть свою страну великой державой, и он ждёт соответствующего отношения. Состояние отношений между обеими странами в последнее время Клэппер считает наихудшими, но не только из-за амбиций лично Путина. Основные возникшие разногласия между странами – в позициях по вооруженным конфликтам на Украине и в Сирии.

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