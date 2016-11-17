«Газовая загадка»: подкармливает ли Украину Крым?

Украинский город Геническ, как и Генический район Херсонской области, имеет уникальную, но сильно незавидную особенность – он газифицирован, но не связан с инфраструктурой единой газотранспортной системы Украины. Геническ зависит только от собственной добычи из месторождения в Азовском море, однако на территории Херсонской области не существует необходимого газохранилища, где могло бы накапливаться добываемое топливо. Газонакопительная система располагается на территории Крымского полуострова, так что после присоединения Крыма к России Геническ остался отрезанным одновременно и от общей украинской газовой системы и от собственного газового хранилища. За почти три года Украина так и не смогла решить проблему, поэтому Геническ остался по сути один на один с наступившими морозами.

Крымская «рука помощи»

Для начала поясним, как работала система газораспределения на этой территории до этого года. Газ поступал из Стрелковского месторождения. В теплое время года потребление газа всегда было ниже добычи, поэтому излишки газораспределительная станция направляла газохранилище «Глебовское», располагающееся в Крыму. Зимой, когда потребление газа вырастало в несколько раз, из Крыма на газораспределительную систему возвращались накопленные излишки.

Эта система функционировала все время с момента газификации района, с перерывом в 2012 и 2013 годах. Однако после референдума в 2014 году «Черноморнефтегаз» вновь начал поставку газа (340 тысяч кубометров) на территорию Генического района. По информации главы Крыма Сергея Аксенова компания «Нафтогаз Украины» задолжала «Черноморнефтегазу» около 18 миллионов рублей за поставки газа в Геническ. Стоит отметить, что Украина выставила Крыму собственный счет в 2,6 миллиардов долларов. «Нафтогаз Украины» требует возместить убытки, нанесенные «захватом активов предприятия» в Крыму.

Тема газообеспечения Генического района регулярно вырывается на первые полосы российской и украинской прессы и становится поводом для обострения ситуации, сложившейся между двумя государствами.

Так, на этот раз глава Крыма Сергей Аксенов на камеры обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой дать разрешение на поставки газа в Генический район. В своем докладе он подчеркнул, что жители района сами обратились к руководству республики с призывом о помощи. Аксенов также напомнил об имеющейся задолженности перед «Черноморнефтегазом».

«Нужно, конечно, наладить финансовую дисциплину с соседями, но, тем не менее, помочь нужно, так что сделайте то, что делали в прошлом году», - ответил Путин.

В Украине произошедшее незамедлительно назвали провокацией. Политологи сочли такое решение президента очередной попыткой вынудить украинское правительство хотя бы на бумаге признать Крым российской территорией. Действительно, если финансовые отношения между сторонами на поставку газа будут закреплены документально, то в договоре наверняка будет указано «Республика Крым, Российская федерация», а не «Автономная республика Крым, Украина». Кроме того усомнились украинские политики и журналисты и в том, что жители Геническа действительно обращались к Аксенову с просьбой о помощи.

А тем временем в Крыму созвали журналистов и торжественно открыли вентиль на газопроводе из Крыма в украинский Геническ. Крымские специалисты утверждают, что давление в газопроводе постоянно повышается, а зимой поставки будут увеличены.

Ты газ видишь? Нет! А он есть

Как только стало известно о поставках газа из Крыма на территорию Украины, журналисты, недоумевая, бросились за разъяснениями ко всем, у кого можно было получить хоть какой-то внятный комментарий о том, что происходит на самом деле: есть ли газ? Платят ли за него? Кому и сколько?

Итак, вот как комментировали информацию специалисты и чиновники.

«В Геническом районе сегодня достаточно газа, который подается из скважин на Арабатской стрелке, для обеспечения нужд всех потребителей. Проблему, которая возникла из-за шторма в Азовском море, была решена еще 28 октября. На сегодня мы имеем на скважинах неиспользованные объемы добытого газа и достаточные запасы в месторождении, чтобы уверенно встретить зиму. Мощность этих скважин позволяет нам длительное время выдерживать 20-градусные морозы, а дальше включается схема отопления частного сектора твердым топливом с сохранением централизованного отопления объектов социальной сферы и многоэтажек Геническа», — написал в Facebook губернатор Херсонской области Андрей Гордеев.

Первый замглавы Генической райгосадминистрации Алексей Сыщенко в свою очередь подчеркнул, что информация о поставках газа из Крыма не соответствует действительности.

«По состоянию на 7 часов утра 12 ноября Генический район за сутки потребил 32 тысячи кубометров газа. Максимальная мощность скважин Стрелковского газового месторождения — 70 тысяч кубометров. В Геническе сейчас большой переизбыток своего газа», — заявил херсонскому изданию «Новый визит» Сыщенко.

Опровергли новости о крымской «руке помощи» и в компании «Нафтогаз Украины».

«Суточных объемов добычи на месторождении Стрелково более чем достаточно для покрытия текущих потребностей Геническа. Газ с оккупированной территории АР Крым сейчас не поступает. Заявления об обратном — неправдивые. Не в первый раз, не ведитесь», - по-свойски прокомментировали в пресс-службе предприятия.

Но самый яркий ответ Аксенову и лично Путину последовал от главы Генической райгосадминистрации Александра Воробьева. В ответ на публичное открытие газового вентиля в Крыму, он пригласил украинских журналистов на Арабатскую стрелку, чтобы продемонстрировать, что задвижка закрыта, и газ на территорию Украины не поступает. Комментируя ситуацию, Воробьев не стеснялся в выражениях.

«Товарищ Путин, что вы там все в Кремле курите? Или под действием дурмана ваши подопечные и псевдоруководители украинскими территориями преподносят вам неправдивую информацию, а вы, не проверив ее, принимаете серьезные решения? У вас – и вы это прекрасно знаете – нет российского газа в Крыму. А наши украинские скважины могут давать 70 тысяч кубов в сутки. Если вы такой благородный, отдайте под украинский контроль это маленькое Глебовское хранилище!», - обратился к президенту РФ Воробьев.

А было ли обращение?

Долгое время в Геническе не признавали тот факт, что жители района действительно обращались к главе Крыма с просьбой помочь и возобновить реверс газа. Однако позднее мэр Геническа Александр Тулупов признал, что обращение было. Как заявил глава города «Громадському радио», к сбору подписей был причастен местный житель придерживающийся пророссийских взглядов Эдуард Коваленко. По словам Александра Тулупова, авторами письма уже занимаются правоохранительные органы.

Журналистам удалось связаться и с самим инициатором сбора подписей под обращением Эдуардом Коваленко. Так, в эфире радио «Крым.Реалии» Коваленко заявил, что доволен результатом своей работы – «крик о помощи» жителей Генического района был услышан и в Крыму и в Киеве.

«Речь идет о людях, которые будут замерзать, когда придут морозы. Если власть беспокоится о гражданах – пусть работает. Не беспокоится – не надо пиариться на ровном месте. Благодаря такой власти будут обмороженные, замерзшие, больные люди», - прокомментировал Коваленко.

Что будет дальше?

Согласно утверждениям специалистов, в данный момент Геническ обеспечен газом, а Стрелковое месторождение дает столько газа, что излишки приходится сжигать. Однако наступление серьезных холодов изменит ситуацию кардинально.

Подключать Геническ к газотранспортной системе Украины не торопятся, так что жителям района предстоит справляться с проблемой самостоятельно, как и в прежние времена. Районная администрация в данный момент разрабатывает мероприятия по переводу социальной сферы Генического района на альтернативные виды топлива.

«Чтобы, когда будет момент пиковой нагрузки, то есть морозы ниже 10 градусов, и, соответственно, падение давления в трубе, – школы, больницы и детские сады не оставались без отопления. Также мы внедрили программу так называемых теплых кредитов: предлагаем людям приобрести котлы за половину стоимости. На сегодня частный сектор почти на 100% обеспечен альтернативными источниками отопления. Речь идет лишь о примерно тысяче домовладений из всего района, и к ним мы сейчас обращаемся с предложением устанавливать котлы за полцены», - рассказал глава Херсонской областной госадминистрации Андрей Гордеев.

Он также заверил, что в настоящее время готовятся расчеты по проекту передачи газа на магистральный газопровод из Энергодара. Это поможет закольцевать газотранспортную систему Украины с местной добычей и обеспечить реверс газа и необходимый баланс.

Впрочем, по-прежнему остается загадкой причина, по которой о давно известной проблеме Геническа вновь заговорили только сейчас, перед наступлением холодов. Решить ее до морозов уже не успеют, а весной могут снова махнуть рукой, мол, до следующей зимы «само рассосется как-нибудь».

Что же касается крымской помощи, то, анализируя факты, придется все же признать, что этот жест был скорее пиар-акцией, а не попыткой помочь братскому народу.

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