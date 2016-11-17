СМИ выяснили, какой пост может занять зять Трампа в Белом Доме

Известно, что во время президентской гонки Дональд Трамп и супруг его дочери Иванки сотрудничали очень тесно: Джаред Кушнер занимал должность одного из главных помощников при миллиардере.

Продолжится ли сотрудничество тестя и зятя - вот один из вопросов, которые сейчас занимает умы американцев. Издание The Wall Street Journal, к примеру, с помощью своих источников в команде Трампа, выяснило, что зятю избранного президента вполне может достаться один из ведущих постов в Белом Доме.

По данным издания, супруг Иванки Трамп может стать специальным юрисконсультом или даже старшим советником при новом президенте. Однако издание не исключает, что Кушнер откажется от официальной должности, ограничившись ролью неофициального помощника своего тестя.

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