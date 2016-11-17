Житель Минска решил продать на eBay себя

Житель Минска разместил на eBay весьма странное объявление. Молодой человек в возрасте 23 лет написал, что ему тяжело жить в условиях кризиса. Также он сообщил, что готов сделать все, о чем его попросят, но лишь при одном условии.

Молодой человек попросил, чтобы кто-нибудь купил ему билет до Америки, а также финансировал его проживание в Штатах. За это он предложил любые свои услуги, сообщает life.ru.

Правда позднее, когда данным объявлением заинтересовались в СМИ, он пошел на попятную, заявив, что просто пошутил. Мол, это что-то типа эксперимента: хотел посмотреть, кто откликнется и что предложит. Кстати, откликов сообщение молодого человека так и не получило ни от одной живой души.