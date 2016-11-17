В 2017 году Дональд Трамп не сможет исполнять свои президентские обязанности в Овальном кабинете Белого дома, уверен бывший главный политический советник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Карл Роув.

Правда, проблема не лично в Трампе, а в необходимости изменения под него всех систем безопасности в Белом доме. По информации американского телеканала Fox News, Барак Обама мог бы избавить нового президента от этой головной боли, но вряд ли так сделает. Скорее всего, рабочее место Трампа временно будет находиться в Административном офисе Эйзенхауэра, из которого на Белый дом придётся смотреть только из окна, и скорее всего, кабинета Ричарда Никсона. Причём, по сообщениям знатоков, именно это здание фигурировало в известном Уотергейтском скандале, приведшем к его первой в истории добровольной досрочной президентской отставке.

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