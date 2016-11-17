Гражданин России разбился на Пхукете

Гражданин России попал в дорожно-транспортное происшествие в Таиланде на острове Пхукет.

Как сообщили в местной полиции, в среду, 16 ноября, на одной из дорог Пхукета произошло столкновение двух мотоциклов. Одно из транспортных средств принадлежало 32-летнему россиянину, а за рулем второго сидел гражданин Франции, уточняет сегодня ТАСС.

Уроженец России был доставлен в больницу, где он вскоре скончался от полученных травм. Второй участник аварии практически не пострадал. В настоящий момент выясняются все обстоятельства ДТП.