Москва и Дамаск станут городами-побратимами?

Российско-сирийское сотрудничество в скором времени может выйти на принципиально новый уровень.

В Госдуме сейчас активно готовят постановление о возможности объявления отношений городов-побратимов между Москвой и Дамаском. Как сообщает сегодня RT, подготовкой документа занимается в настоящий момент председатель комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Гаврилов.

Уточняется, что сотрудничество РФ с Сирией будет укрепляться путем участия специалистов из нашей страны в масштабных работах по восстановлению сирийской столицы.