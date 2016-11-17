Клинтон впервые выступила на публике после поражения

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон впервые появилась на публике после поражения на выборах президента Соединенных Штатов Америки.

Политик выступила на конференции Фонда защиты детей в Вашингтоне. Она поднялась на сцену под бурные овации собравшихся в зале людей. Хиллари Клинтон призналась, что ей было очень сложно прийти на мероприятие, поскольку в последнюю неделю ей хотелось лишь свернуться клубком под пледом, взять хорошую книжку, позвать собак и никогда больше не покидать стены собственного дома.

Однако женщина нашла в себе силы выйти за порог и продолжать вести активный и продуктивный образ жизни даже после провала на выборах.