Вьетнам приостановил ратификацию соглашения о ТТП из-за США

После изменений, которые произошли во внутренней политике Соединенных Штатов Америки, Вьетнам, принял решение приостановить ратификацию соглашения о Транстихоокеанском партнерстве.

Об этом сообщил вьетнамский премьер-министр Нгуен Суан Фук на заседании парламента страны, Соединенные Штаты ранее заявили о приостановке подачи соглашения о ТТП в парламент, вследствие чего в настоящий момент нет объективных условий для того, чтобы данное соглашение было направлено на ратификацию.

Напомним, в конце прошлой недели в Белом доме решили приостановить процесс ратификации соглашения о Транстихоокеанском партнерстве в конгрессе США и передать продолжение обсуждения администрации нового президента страны Дональда Трампа.