"Школа ведьм" в Риге беспокоит руководство Латвии

Учебное заведение предлагает своим ученикам стать профессионалами в сфере белой магии
, а также целителями и ароматерапевтами. После окончания обучения выпускникам выдают диплом, а также сертификат целителя, сообщает портал Life
. В расписании "школы ведьм
" имеются занятия по гаданию
на картах Таро, курсы массажистов, а также уроки по лечению запахами. После завершения обучения проходит настоящий шабаш - "выпускной ведьм
".
Государственная служба качества образования Латвии полагает, что у данной школы есть определенные проблемы с регламентом. Организация взяла заведение под свое наблюдение.