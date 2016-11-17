Взрыв прогремел в США, есть жертва

В ночь на четверг, 17 ноября, в городе Кантон американского штата Иллинойс прогремел взрыв.

Согласно последней информации с места происшествия, погиб один человек, а пострадали еще десять. Как сообщает сегодня телеканал ABC, взрыв случился рядом с главной площадью города. Сотрудники полиции посоветовали местным жителям обходить стороной район инцидента и оцепили территорию рядом с местом случившегося.

В настоящий момент нет никакой информации о том, по какой причине возник взрыв. Очевидцы, однако, сообщают, что в воздухе ощущался запах газа.