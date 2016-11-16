Бывших ведущих Top Gear не пустили на самолет

В аэропорту немецкого города Штутгарт разразился скандал с участием известных британских телеведущих Джереми Кларксона, Джеймса Мэя и Ричарда Хэммонда, наиболее известных по участию в шоу Top Gear.

Как объяснили в аэропорту, телеведущих отказались пускать на борт самолета из-за того, что они находились в изрядном подпитии. Однако Кларксон расценил инцидент как акт ксенофобии. По сообщению Independent, ведущий заявил, что его не пустили в самолет из-за того, что он британец.

Сотрудник аэропорта, отказавший в доступе на борт лайнера, был аргентинцем и, по мнению Кларксона, таким образом отыгрался за проигранную его страной войну за Фоклендские острова, которые с тех пор контролируются Великобританией.

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