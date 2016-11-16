Смертник в Кабуле убил двух охранников президента и четверых мирных жителей
16 ноября 2016, 18:39 [ «АН-онлайн» ]
Стало известно об очередном теракте, произошедшем на территории Афганистана. Жертвами смертника стали как минимум шесть человек, из них четверо - мирные жители.
По сообщению Reuters, трагедия произошла сегодня в афганской столице. Целью террориста был автобус, перевозивший сотрудников ведомства, обеспечивающих безопасность высокопоставленных должностных лиц. Когда автобус остановился из-за пробки, смертник подъехал к нему на мотоцикле и привел в действие взрывное устройство. Взрыв сильно повредил транспортное средство, а находившийся рядом автомобиль был полностью уничтожен. В результате погибло шестеро: два сотрудника спецслужб и четверо гражданских.
Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная на территории России группировка ИГ.
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