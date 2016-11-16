Правительство Украины уволило Деканоидзе с поста главы Нацполиции

Хатия Деканоидзе официально покинула пост руководителя Национальной полиции Украины. Решение об ее увольнении было принято на сегодняшнем заседании правительства страны.

Деканоидзе возглавила Нацполицию год назад. На днях она устроила брифинг, на котором заявила прессе, что собирается уйти с занимаемой должности. Подводя итоги своей работы, Деканоидзе сказала, что, в основном, выполнила стоявшие перед ней задачи.

Неделю назад в отставку на Украине отправился еще один уроженец Грузии – губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Свое решение он объяснил тем, что устал от «обнаглевших рож» в украинской власти. Жители Одессы отпраздновали уход Саакашвили с поста главы областной администрации раздачей шашлыков.