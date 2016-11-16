Билла Клинтона настолько разозлил разговор с супругой, что он выбросил телефон

Слухи о разводе четы Клинтон буквально наводнили Интернет. Всех интересовал вопрос, почему знаменитая пара решила расстаться. Шум вокруг данной темы поднялся после провала Хиллари Клинтон на президентских выборах.

Похоже, слухи были не лишены почвы. Скандалы между супругами, действительно, происходили. Об одном таком рассказали люди из окружения Клинтон. По их словам, в ходе одного из телефонных разговоров с супругой Билл Клинтон настолько разозлился, что выкинул свой телефон прямо с крыши пентхауса. Очевидцы утверждают, что Билл сильно покраснел, и возникло ощущение, что с ним может случиться сердечный приступ.

Также сообщается и причина ссоры супругов. По некоторым данным, речь шла о директоре ФБР Джеймсе Коми. Хиллари Клинтон очень волновало, что возникший скандал с перепиской понижает ее рейтинги.