Все жители Южной Осетии остались без электричества

В среду, 16 ноября, около 9.00 по московскому времени на всей территории Южной Осетии произошло отключение электроэнергии.

Инцидент связан с плановыми ремонтными работами на одном участке ЛЭП, передает РИА "Новости" данные руководства ГУП "Энергоресурс". Предполагается, что жителям Южной Осетии придется потерпеть и обойтись без электроэнергии до 17.00 по московскому времени.

Отметим, что профилактические работы, согласно плану, должны были провести еще в середине прошлого месяца, однако они уже несколько раз переносились на более поздний срок по разным причинам.