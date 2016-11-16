Внучка будущего президента США Дональда Трампа буквально покорила китайскую интернет-аудиторию. На видео Арабелла Кушнер рассказывает стихотворение на официальном китайском диалекте.

Ролик был выложен в соцсеть дочерью Трампа Иванкой. Правда, довольно давно – еще в начале этого года. Однако он быстро привлек внимание пользователей после выборов в США. И не удивительно. Девочка не просто читает стихотворение на китайском. Она одета в наряд, соответствующий национальной культуре «Поднебесной». В китайском стиле украшен также интерьер, сообщает rg.ru.

Сам Дональд Трамп сообщил, что его внучка выступала в семейном кругу. Он назвал прочтение стихотворения просто очаровательным.