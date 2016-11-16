За американцами следили китайские телефоны

Шокирующие данные приводят эксперты Kryptowire. Они утверждают, что на некоторых смартфонах, которые были произведены в Китае и продавались в Америке, была установлена «шпионская» программа. Она периодически передавала данные о действиях владельцев телефонов, звонках и сообщениях, а также об их местоположении.

Сообщается, что данная программа была установлена на продукции популярного в США бренда BLU Products. А это около ста двадцати тысяч смартфонов. Также, по некоторым данным, ее удалили, как только она была обнаружена, сообщает hitech.vesti.ru.

Кстати, с организацией, которая разработала «шпионскую» программу, сотрудничали такие известные бренды, как Huawei и ZTE. Правда, данных о том, снабжена ли их продукция таким программным обеспечением, нет.