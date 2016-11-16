В аэропорту США сотрудник авиакомпании устроил стрельбу из-за увольнения

Весьма жестоким способом решил отомстить своему начальнику бывший сотрудник одной из американских авиакомпаний. Сидя в своем автомобиле, он ждал, когда его экс-шеф появится в аэропорту в Оклахоме. А затем выпустил в него несколько пуль.

После этого стрелявший покончил с собой. Он скончался от огнестрельного ранения в голову. По некоторым данным, инцидент произошел из-за того, что сотрудник злился на своего бывшего начальника из-за увольнения, сообщает деловая газета «Взгляд».

Также сообщается, что из-за происшествия в аэропорту временно отменили все вылеты. Отмечается, что применение оружия не редкость для Америки. Так, крупнейшей в истории стала стрельба, устроенная в гей-клубе. Она унесла жизни около пятидесяти человек, еще примерно столько же получили ранения.