Клинтон опередила Трампа на миллион голосов

Хиллари Клинтон по итогам президентских выборов в Соединенных Штатах получила более чем на миллион голосов больше, чем избранный глава государства Дональд Трамп.

Таким образом, Клинтон разделила судьбу своего однопартийца Альберта Гора, которому в 2000 году отдало предпочтение большинство избирателей, однако новым президентом стал его соперник республиканец Джордж Буш-младший. Бушу, как и через 16 лет Трампу, удалось заручиться поддержкой большего числа выборщиков.

Клинтон считалась фаворитом предвыборной гонки, эксперты прогнозировали ее уверенную победу. В своем неожиданном фиаско политик обвинила ФБР, которое в преддверии голосования возобновило расследование об утечке ее служебной переписки.