Боевики отвлекали авиацию деревянными танками и бородатыми манекенами

Чем дольше длится военная операция в Ираке в отношении террористов, тем, похоже, они становятся более изощренными. Так, сообщается, что боевики ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) устроили настоящую инсценировку недалеко от Мосула.

Они решили отвлечь внимание авиации на… манекены и «искусственную» технику. Фигуры людей попытались сделать правдоподобными, нацепив на них бороды. А танки соорудили из дерева, сообщает mk.ru.

О том, «клюнули» ли пилоты на уловку боевиков, пока не сообщается. Однако, по некоторым данным, перепутать подделку с настоящими террористами было бы немудрено. Вблизи они, конечно, выглядят, как игрушечные, а вот издалека довольно похожи на настоящих.