В Китае 20 тысяч уток стали причиной гигантской пробки

В Китае накануне случилось забавное происшествие - проезжую часть одной из трасс заблокировала настоящая «армия» из уток.

Согласно последним данным, птиц было около двадцати тысяч. Один из мотоциклистов не выдержал томления в пробке и отправился посмотреть, кто же является виновником затора. Выяснилось, что людей заставляет ждать целое полчище уток-пешеходов. Байкер снял «нашествие» на видео и выложил запись на YouTube-канале World News And Funny .

Интересно, что дисциплинированные птицы переходили дорогу весьма организованно, соблюдая очередь, и двигались исключительно по пешеходному переходу.