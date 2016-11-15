Туристам рассказали, куда опаснее всего отправляться в 2017 году

Интересную карту составили специалисты медицинской сервисной компании International SOS. На ней они отметили разными цветами страны, где наиболее высок риск местонахождения или же он является средним, а также места, куда ехать крайне опасно.

При составлении карты эксперты опирались на разные факторы. От вооруженных конфликтов или возможности терактов до стихийных бедствий. Так, по мнению экспертов, стоит воздержаться от поездок в такие страны, как, например, Мали, Йемен, Сирия или Венесуэла. Менее всего можно подвергнуться риску, как считают специалисты, в большинстве стран, находящихся в центральной Европе, а также ряде других государств. Среди последних, например, Америка, Канада или Австралия, сообщают ria.ru.

Россию причислили к странам со средним риском для туристов. Наша страна стоит в одном ряду с такими, как, например, Бразилия, Казахстан или Украина.