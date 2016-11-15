Россия нанесла удары по террористам в Сирии

Как стало известно, сегодня российские войска атаковали стратегически важные для террористов объекты в Сирии. В частности, речь идет о складах с боеприпасами, а также заводах, где боевики изготавливают отравляющие вещества для их дальнейшего применения.

Сегодняшняя атака на боевиков отличается особой масштабностью. Была задействована морская группировка на Средиземном море, которая нанесла огневые удары по позициям террористов, сообщает tvzvezda.ru.

Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, все данные о положении объектов боевиков были заранее разведаны. Речь идет о позициях, принадлежащих группировкам «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (террористические организации, запрещенные на территории РФ), которые располагаются в провинциях Идлиб и Хомс в Сирии.