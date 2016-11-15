Минобороны РФ опровергает бомбардировку «третьего за сутки госпиталя» в Алеппо

В Минобороны России опровергли сегодняшние сообщения «Аль-Джазиры», «Сирийской обсерватории прав человека» и других источников о якобы бомбардировке «третьего за сутки госпиталя» в Алеппо. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сообщения катарского телеканала «Аль-Джазира», расположенной в Великобритании «Сирийской обсерватории прав человека» и других подобных ресурсов о якобы бомбардировке самолетами ВКС России «третьего за сутки госпиталя» в Алеппо – являются обыкновенной ложью.

В рамках проведения сегодня массированного огневого удара крылатыми ракетами по объектам террористов ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусра» в Сирийской Арабской Республике не было ни одной цели, расположенной в Алеппо.

Самолеты ВКС России и ВВС Сирии уже 28 суток не наносят вообще никаких ударов по Алеппо.

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