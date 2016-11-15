В США зафиксирована так называемая «болезнь зомби», при которой человек гниет заживо. Ее занесли военнослужащие из Ирака и Афганистана и туристы, путешествующие по диким местам Центральной и Южной Америки.



Заболевшие лейшманиозом смертельно опасно. Первые признаки появляются на лице. Люди в буквальном смысле начинают гнить заживо, а тело распадается на части. На коже остаются безобразные шрамы.

Ранее в СМИ стала появляться информация о некоем неизвестном заболевании, которое окрестили «болезнью джихадистов», так как ей оказались подвержены те, кто проживал на территориях, оккупированных боевиками ИГ (террористическая организация, запрещена в России по решению Верховного суда). Специалисты увидели причину распространения болезни в том, что террористы далеко не всегда хоронят погибших, и их трупы гниют на улицах.





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