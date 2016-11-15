Останки польской президентской четы, погибшей при крушении Ту-154 под Смоленском в 2010 году, были эксгумированы в польском городе Кракове. Согласие на процедуру дал брат погибшего Леха Качиньского – Ярослав Качиньский.



Останки Леха и Марии Качиньских извлекли из саркофага, размещенного в краковском Королевском замке Вавель, и направили для дальнейшего изучения в центр судебной медицины. Всего будет проведено 83 экспертизы. Отбор проб будет проводить международная команда экспертов из 14 человек. Цель аутопсии - сопоставить полученные данные с результатами первоначальных исследований, проводившихся российской стороной. Процедура займет 4 месяца.



Повторное захоронение останков запланировано на 18 ноября.



Ранее стало известно, что на обломках борта №1, на котором летел президент Польши Лех Качиньский, были найдены следы тротила, но эта информация нигде не афишировалась.

МАК пришла к выводу, что катастрофа произошла по вине экипажа, который в условиях психологического давления принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях.

ришли к выводу, что катастрофа произошла по вине экипажа, который в условиях психологического давления принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях.



Подробнее на РБК:

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/582ac0689a79478104fd9bf6?from=newsfeed

Авиакатастрофа Ту-154, на борту которого находились высокопоставленные польские чиновники, произошла 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". Погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньксий и его супруга.



