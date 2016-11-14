Украинских военных призывают в смс не выполнять профессиональный долг

Военнослужащие Украины и члены их семей получают с неизвестных номеров смс-сообщения с призывом отказаться от выполнения профессионального долга. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны, сообщает Life.

Представители ведомства отметили, что смс-рассылка с призывом не выполнять воинский долг охватила уже несколько тысяч украинских военных. В Минобороны уверены, что за этим стоят российские спецслужбы, которые таким образом пытаются подорвать моральный дух украинской армии. При этом в ведомстве выразили убеждение, что неизвестным злоумышленникам не удается деморализовать военнослужащих Украины.

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