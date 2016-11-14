Редакции двух британских газет эвакуированы из-за подозрительного порошка

Сотрудники двух ежедневных лондонских изданий - Daily Mail и Metro, - редакции которых расположены в одном здании, были эвакуированы после обнаружения подозрительного пакета с белым порошком неизвестного происхождения.

По данным издания Evening Standard, пакет был найден в так называемом “ньюсруме” Daily Mail. Именно там ведется подготовка к очередному выпуску газеты, к тому же туда в первую очередь попадает вся оперативная информация.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции эвакуировали сотрудников из части помещений. Известно, что пока в результате инцидента никто не пострадал. Проводится экспертиза обнаруженного порошка.

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