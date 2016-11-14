Глава Нацполиции Украины уходит в отставку

Сегодня глава украинской Нацполиции Хатия Деканоидзе объявила, что покидает свой пост. В ответ на это министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уважает ее решение.

В качестве причины, побудившей ее принять решение об отставке, Деканоидзе назвала вмешательство политиков в работу Нацполиции. Правоохранительные органы, по ее мнению, не должны согласовывать свои действия с политиками и защищать их интересы. В противном случае это грозит противостоянием между населением страны и правительством.

Кроме того, Деканоидзе отметила, что ее заместитель Вадим Троян, временно назначенный исполняющим обязанности главы Нацполиции, не является подходящей кандидатурой на этот пост, поскольку не является “политически независимым”.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня