Украинские власти создали штаб подавления Майдана

На базе Совета Безопасности, возглавляемого Александром Турчиновым, в Киеве создан штаб быстрого реагирования на всплески протестной активности, в целях предотвращения нового Майдана.

По сообщению СМИ, в штаб вошли министр внутренних дел Арсен Аваков, гепрокурор Юрий Луценко и другие личности, сами пришедшие к власти путём госпереворота в 2014 году. Теперь они сами всерьёз боятся повторить участь предшественников, тем более, что призывы к этому звучат всё чаще от общественных активистов и даже депутатов.

Штаб возьмёт на вооружение методы ненавистного экс-президента Януковича, в том числе формирование отряды «титушек» из спортсменов и сотрудников ЧОПов, которым дадут право разгонять акции протеста вместо силовиков или вместе с ними, а также предотвращать въезд лддей в Киев на митинги. Очевидно, негласно используемые до сих пор властью толпы националистов и «гражданских активистов» уже не считаются надёжными союзниками режима президента Порошенко. В особо серьёзных случаях предполагается задействовать спецназ СБУ и Нацгвардию, а также введение чрезвычайного положения и комендантского часа.

По сообщениям СМИ, ближайшие акции протеста ожидаются уже 15-17 ноября, когда на митинги выйдут сначала банковские вкладчики, а затем и граждане, возмущённые новыми платёжками за тепло и электроэнергию.

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