Трамп не собирается запрещать геям жениться

Новый президент Соединенных Штатов в эфире программы 60 minutes на телеканале CBS пообещал, что не будет препятствовать решению Верховного суда о легализации однополых браков на территории страны.

Соответствующий вопрос ведущего телепрограммы, президент прокомментировал следующим образом. Он заявил, что его собственная точка зрения по этому поводу не играет никакой роли, а законодательно вопрос давно решен. Президент имел в виду решение Верховного суда о легализации однополых браков на всей территории Соединенных Штатов.

Во время своей предвыборной кампании Трамп также высказывался в поддержку ЛГБТ-сообщества, заявляя, что в отличие от Хиллари Клинтон не собирается пускать в страну мигрантов и беженцев из стран Ближнего Востока, которые могут посягнуть на свободы людей с нетрадиционной ориентацией.

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