Поляки скинулись бы деньгами на случай войны
14 ноября 2016, 13:35 [ «АН-онлайн» ]
30% поляков в случае нападения на Польшу отправились бы на войну, а 23% уехали бы из страны, приводит результаты опроса IBRIS Польский культурный центр в Калининграде.
71% поляков считает, что в случае агрессии на страны Балтии, Польша должна оказать им военную поддержку - в 2015 году так же думали 63%. А в случае нападения на Польшу 30% опрошенных немедленно приступили бы к ее обороне, 23% респондентов в случае нападения искали бы убежище за пределами страны, 11% ждали бы на призыв в армию, 87% пожертвовали бы для родины незначительные суммы денег, а 44% - жизнь или здоровье, приводит цифры ПК.
В течение полутора лет с момента последнего подобного обследования, правительство в Польше сменилось, начались формироваться территориальные силы обороны, а также на саммите НАТО в Варшаве объявили о развертывании батальонов НАТО в странах Балтии и в Польше.
по сообщению портала "НИА-КАЛИНИНГРАД" 11.11.16