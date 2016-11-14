Появились новости о разводе четы Клинтон

Сегодня в СМИ появились подробности о вероятном разводе Билла и Хиллари Клинтон.

Информация о расставании бывшего президента США и экс-госсекретаря Штатов, скорее всего, является обычной "уткой". Как сообщает американский портал Snopes.com, который занимается выявлением фейковых новостей, чета Клинтонов все еще вместе, их отношения такие же крепкие, как прежде.

Напомним, 10 ноября, в СМИ был опубликован ряд материалов, в которых говорится, что Билл и Хиллари Клинтон решили развестись. В качестве доказательства был предъявлен скриншот заявления на развод из-за непримиримых разногласий.