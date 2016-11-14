Совершен один из крупнейших в истории взломов аккаунтов
14 ноября 2016, 13:25 [ «АН-онлайн» ]
Личные данные 412 миллионов подписчиков сайта знакомств для секса и свингеров AdultFriendFinder и ряда других оказались в руках злоумышленников. Взлом аккаунтов уже называют одним из крупнейших в истории.
Как минимум, он крупнейший с 2014 года, когда были взломаны личные страницы половины миллиарда пользователей Yahoo. Причём, произошла утечка учётных данных не только 339 млн действующих, но даже 15 млн удалённых аккаунтов в базе только названного выше сообщества сексуально озабоченных людей. Кроме того, отняты страницы 62 млн подписчиков Cams.com, семи миллионов на сайте Penthouse.com и ещё нескольких сайтов.
Причиной называют использование пострадавшими рискованных алгоритмов хэширования, что позволило хакерам расшифровать 99% паролей. Среди опубликованных Leakedsource наиболее популярных из взломанных хакерами, первенство принадлежит «123456».
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