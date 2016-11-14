Совершен один из крупнейших в истории взломов аккаунтов

Личные данные 412 миллионов подписчиков сайта знакомств для секса и свингеров AdultFriendFinder и ряда других оказались в руках злоумышленников. Взлом аккаунтов уже называют одним из крупнейших в истории.

Как минимум, он крупнейший с 2014 года, когда были взломаны личные страницы половины миллиарда пользователей Yahoo. Причём, произошла утечка учётных данных не только 339 млн действующих, но даже 15 млн удалённых аккаунтов в базе только названного выше сообщества сексуально озабоченных людей. Кроме того, отняты страницы 62 млн подписчиков Cams.com, семи миллионов на сайте Penthouse.com и ещё нескольких сайтов.

Причиной называют использование пострадавшими рискованных алгоритмов хэширования, что позволило хакерам расшифровать 99% паролей. Среди опубликованных Leakedsource наиболее популярных из взломанных хакерами, первенство принадлежит «123456».

Читайте также:

Хакеры взломали более ста аккаунтов Демократической партии США

Руководство "ВКонтакте" опровергает массовый взлом аккаунтов пользователей