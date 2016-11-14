Семье Клинтонов пришёл конец?

Скан судебного иска о разводе, поданного Хиллари Клинтон в прошлый четверг (через день после провальных выборов) в один из нью-йоркских судов, опубликовала американская газета Christian Times Newspaper.

Данное издание не считается в США высокорейтинговым и надёжным источником информации, однако и в намеренных вбросах фейков не замечено. Сами супруги не дают прессе никаких комментариев по этому поводу. Причиной развода газета называет непримиримые разногласия между Клинтонами, якобы давно превратившихся в однопартийцев и коллег, а не близких людей. Широко известная интрижка экс-президента с Моникой Левински внесла в 40-летний брак непреодолимый раскол. По утверждению журналистов, Билл и Хиллари уже несколько лет не живут вместе.

Впрочем, известия о разводе Клинтонов публиковали СМИ и раньше. Два года назад даже называли сумму иска - $120 млн. Однако к недавним президентским выборам Хиллари подошла замужней.

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