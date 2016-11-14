Землетрясение произошло в Киргизии

Рано утром в понедельник на юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,7.

В пресс-службе МЧС республики отметили, что подземные толчки были зафиксированы в 5.07 по московскому времени в районе хребта академика Адышева, расположенного в пятидесяти километрах к востоку от города Оша, а также в 10-12 километрах от населенных пунктов Учкаптал и Туз-Бель.

К настоящему времени информации о погибших и пострадавших, а также о разрушениях в результате сегодняшнего землетрясения не поступало.