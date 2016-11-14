Будущий президент Болгарии: надо снять санкции с России

«АН-онлайн» уже рассказывали о важном событии, произошедшем в Молдавии. Там будущим президентом страны стал Игорь Додон. Аналогичное событие произошло в Болгарии, где также выбрали главу государства.

Президентский пост занял Румен Радев. Ему удалось набрать около шестидесяти процентов голосов после того, как было обработано почти сто процентов бюллетеней.

Его оппонентом на выборах была Цецка Цачева. Она не раз заявляла, что Радев отличается пророссийскими настроениями, сообщает rbc.ru.

В своей предвыборной кампании 60-летний кандидат, бывший офицер ВВС, не только высказывался на тему антикоррупционной и миграционной деятельности, но и выступал за налаживание связей с Россией и снятие с нее санкций.