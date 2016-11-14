Ущерб от землетрясения в Новой Зеландии оценили в полтора миллиарда долларов США

Страшное землетрясение в Новой Зеландии привело не только к человеческим жертвам и колоссальным разрушениям. Оно нанесло довольно серьезный удар по экономике страны. Уже сообщаются предварительные подсчеты материального ущерба от стихии. Речь идет о сумме, которая составляет примерно полтора миллиарда американских долларов.

Напомним, что землетрясение было зафиксировано в воскресенье, 13 ноября, и на следующее утро. Магнитуда первых зафиксированных толчков была 7,9, а последующих 6,2. Стихия унесла жизни двух человек, сообщает ria.ru.

Также из-за землетрясения прорвало дамбу на реке Кларенс. Чтобы избежать новых жертв, местных жителей попросили перебраться на возвышенности.