Трамп подтвердил свои намерения насчет нелегалов

Дональд Трамп подтвердил, что не собирается отказываться от своих предвыборных заявлений относительно нелегальных мигрантов. CBS сообщает, что он подтвердил свое намерение возвести стену на границе с Мексикой.

По словам нового американского президента, на некоторых участках границы он согласен обойтись специальными ограждениями. Тем не менее стена - наиболее подходящий, по его мнению, вариант практически по всей протяженности границы.

Трамп также повторно заявил о своем намерении сразу после инаугурации выслать из Соединенных Штатов до трех миллионов человек. Однако он подчеркнул, что речь идет о нелегальных мигрантах, имеющих криминальное прошлое, а также наркоторговцах и членах преступных группировок.

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