Конфликт в магазине привел к массовой драке поляков и украинцев

Издание Dziennik Zachodni сообщило о массовой драке, произошедшей в польском городе Ченстохова, в которой приняли участие несколько десятков человек из числа местных жителей и граждан Украины.

Драка случилась рядом с одним из магазинов города. Прибывшие на вызов сотрудники полиции задержали одиннадцать участников - шесть из них оказались поляками, а пять - украинцами. Однако по версии полиции, конфликт произошел не на почве расовой ненависти. Причиной драки, в которую оказались вовлечены десятки человек, стало банальное недопонимание в магазине.

Задержанным предстоит пробыть под арестом как минимум до завтрашнего дня. Согласно польским законам, участникам драки может грозить до трех лет тюремного заключения.

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