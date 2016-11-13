Мэр молдавского села на выборах подрался с наблюдателем

В Молдавии, где сегодня проходит второй тур президентских выборов, на одном из избирательных участков произошла драка. В селе Степ-Сочь мэр этого населенного пункта набросился с кулаками на наблюдателя.

По предварительным данным, возможной причиной нападения стала фотография, сделанная наблюдателем. Он сфотографировал микроавтобус, в котором избиратели приехали к месту голосования, и после этого на него набросился мэр. Чиновник несколько раз ударил наблюдателя кулаками по лицу и порвал свитер, после чего покинул участок.

В настоящий момент неизвестно, получит ли инцидент развитие и будут ли применены в отношении мэра какие-либо меры.

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