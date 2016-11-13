Появилось видео мощного землетрясения в Новой Зеландии

Жители районов Новой Зеландии, пострадавших от сегодняшнего землетрясения, начали выкладывать в интернет фотографии причиненных стихией разрушений.



В том числе в сети появилось видео, запечатлевшее, как в момент подземных толчков рушится здание, а оказавшиеся в этот момент на улице люди теряют равновесие.

Напомним, от стихийного бедствия сегодня пострадал Южный остров Новой Зеландии. В городах, расположенных в южной части острова, разрушены здания, повреждено дорожное покрытие. Подземные толчки, магнитуда которых, по уточненным данным, составила 7,9, спровоцировали цунами. Высота волн достигла двух метров. Жителям прибрежных районов было рекомендовано перебраться на возвышенность. Власти предупредили, что опасность будет сохраняться еще несколько часов.

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