Misanthropic Division заявили о непричастности к убийству Моторолы

Один из участников украинской националистической организации Misanthropic Division (запрещена в России) под позывным Берлин заявил, что члены группировки непричастны к убийству Моторолы.

Ранее в октябре в интернете появилась видеозапись, на которой четыре человека, лица которых были скрыты масками, взяли на себя ответственность за убийство командира ополчения Арсения Павлова, известного под позывным Моторола. На видеозаписи можно различить частично замазанную символику Misanthropic Division. Однако по заявлению Берлина, сделанному “Громадське радіо”, ролик является фальшивкой, а один из его фигурантов - сотрудник МВД Украины.

Сообщение о задержании нескольких участников организации в связи с убийством Моторолы Берлин назвал провокацией. По его словам, никто из членов Misanthropic Division не был задержан.

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